Pasqua in zona rossa ma viaggi all’estero consentiti? Ecco come stanno le cose (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar – La polemica è scoppiata nelle ultime 24 ore: l’ultimo Dpcm, firmato dal premier Mario Draghi, conferma il divieto di spostamenti tra regioni italiane ma consente i viaggi all’estero. “Non mi posso muovere dal mio Comune, ma posso volare alle Canarie: è assurdo, mentre l?85% degli alberghi italiani è costretto a restare chiuso”, tuona Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi. Le cose stanno davvero così? Vediamolo nel dettaglio. Italia, divieto di spostamenti tra regioni Il decreto in questione è stato firmato lo scorso 13 marzo, sarà in vigore fino al 6 aprile e sì, come noto, impedisce gli spostamenti tra regioni. Considerata l’attuale suddivisione cromatica (nessuna regione gialla o bianca), è vietato pure spostarsi tra comuni diversi. Per l’esattezza il divieto di spostamenti tra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar – La polemica è scoppiata nelle ultime 24 ore: l’ultimo Dpcm, firmato dal premier Mario Draghi, conferma il divieto di spostamenti tra regioni italiane ma consente i. “Non mi posso muovere dal mio Comune, ma posso volare alle Canarie: è assurdo, mentre l?85% degli alberghi italiani è costretto a restare chiuso”, tuona Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi. Ledavvero così? Vediamolo nel dettaglio. Italia, divieto di spostamenti tra regioni Il decreto in questione è stato firmato lo scorso 13 marzo, sarà in vigore fino al 6 aprile e sì,noto, impedisce gli spostamenti tra regioni. Considerata l’attuale suddivisione cromatica (nessuna regione gialla o bianca), è vietato pure spostarsi tra comuni diversi. Per l’esattezza il divieto di spostamenti tra ...

