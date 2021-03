Oroscopo 30 marzo 2021 | Acquario più parsimoniosi | Ariete intraprendenti

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 30 marzo 2021) L’del 30denota una giornata molto intensa per i nati sotto il segno dell’. Gli, invece, devono essere più, mentre i Toro devono prendere una decisione.daa Vergine. Se avete un obiettivo, inseguitelo fino a quando non lo avrete raggiunto. In questo periodo sono favoriti coloro i quali non si arrenderanno facilmente. In amore è meglio essere audaci e non lasciar passare troppo tempo per manifestare i vostri sentimenti. Siate audaci. Toro. L’del 30vi esorta a riflettere su di un rapporto. Sia che riguarda la sfera sentimentale, sia quella amicale, è opportuno trarre delle conclusioni. Non ...