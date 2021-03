Ora e allora: tutto Ligabue in edicola dal 30 marzo (Di lunedì 29 marzo 2021) C’è tutto. Da Ligabue (1990) a 7, uscito il 4 dicembre 2020. tutto Liga in un maxi cofanetto da costruirsi settimana dopo settimana. Ligabue arriva in edicola e dal 30 marzo al 31 agosto, ogni sette giorni, tutti i suoi 23 album saranno a nostra disposizione. ‘Ora e allora’: il viaggio nel tempo di Ligabue L’ha chiamata Ora e allora. Liga ci prende per mano e ci porta con sé, indietro nel suo e nel nostro tempo. Da oggi a ieri. 7 è l’ultimo album, quello uscito lo scorso 4 dicembre in contemporanea a 77: il suo modo per festeggiare 30 anni esatti di carriera. E anche i suoi primi magici 60 anni, quelli compiuti il 13 marzo 2020. Un anno fa e poco più… Leggi su amica (Di lunedì 29 marzo 2021) C’è. Da(1990) a 7, uscito il 4 dicembre 2020.Liga in un maxi cofanetto da costruirsi settimana dopo settimana.arriva ine dal 30al 31 agosto, ogni sette giorni, tutti i suoi 23 album saranno a nostra disposizione. ‘Ora e’: il viaggio nel tempo diL’ha chiamata Ora e. Liga ci prende per mano e ci porta con sé, indietro nel suo e nel nostro tempo. Da oggi a ieri. 7 è l’ultimo album, quello uscito lo scorso 4 dicembre in contemporanea a 77: il suo modo per festeggiare 30 anni esatti di carriera. E anche i suoi primi magici 60 anni, quelli compiuti il 132020. Un anno fa e poco più…

Musica - Ligabue: Ecco "Ora e allora"
I 23 album del Liga, da "Ligabue" a "7", disponibili in una straordinaria collana (VIDEO)
NAPOLI – Una spettacolare collana per celebrare uno degli artisti italiani più amati: "Ora e allora" è il titolo del cofanetto da collezione che raccoglie la discografia completa di Luciano Ligabue.

