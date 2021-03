Nancy Brilli | «De Laurentiis mi spiegò | “il cinema è un lavoro maschilista”»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 29 marzo 2021)ha rilasciato una lunga intervista al Tempo dalle Dolomiti dove è stata l’ospite d’onore della sedicesima edizione di Cortinametraggio. «Il nostrodovrebbe togliersi di dosso un po’ di snobismo, che non si può neppure permettere» Come per tanti, anche ilha vissuto un anno nero, ma il suo grande limite è che non scommette, secondo l’attrice romana sono sempre gli stessi attori a fare i film «A Gigi Proietti ilgli è stato negato per molto tempo. Dicevano non avesse la faccia, che fosse troppo teatrale, che le sue espressioni non fossero adatte al primo piano. Con il tempo si è visto che era tutto sbagliato. Pensavo che dopo il film di Matteo Garrone“ Pinocchio” (nel quale Proietti ha interpretato Mangiafuoco, ndr), sarebbe partita per lui una seconda giovinezza al ...