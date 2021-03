Milan, ridotta la squalifica a Rebic. Ci sarà con la Sampdoria (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Milan potrà contare su Ante Rebic per la partita contro la Sampdoria. E’ stato infatti accolto il ricorso del club rossonero contro la squalifica di due giornate inflitta all’attaccante croato, espulso nella gara contro il Napoli per frasi ingiuriose all’arbitro. La squalifica passa da 2 a 1 giornata, con ammenda di 15mila euro. Il giocatore, dunque, sarà a disposizione di Pioli per il match di sabato contro la Sampdoria. Foto: Twitter uff. Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 29 marzo 2021) Ilpotrà contare su Anteper la partita contro la. E’ stato infatti accolto il ricorso del club rossonero contro ladi due giornate inflitta all’attaccante croato, espulso nella gara contro il Napoli per frasi ingiuriose all’arbitro. Lapassa da 2 a 1 giornata, con ammenda di 15mila euro. Il giocatore, dunque,a disposizione di Pioli per il match di sabato contro la. Foto: Twitter uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

