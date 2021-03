Michelle Hunziker torna a Striscia e lo annuncia con un balletto in accappatoio

(Di lunedì 29 marzo 2021) Questa seraa condurreaccanto a Gerry Scotti. La showgirl locon unin. Dopo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, la coppia più “anziana” dila Notizia è formata da Gerry Scotti e. I due conduttori sono gli unici rimasti della vecchia guardia, dopo che Ficarra e Picone hannoto il loro addio al bancone dellasatirica di Antonio Ricci lo scorso anno. In queste settimane il simpatico Gerry ha fatto coppia con l’attrice comica Francesca Manzini, ma a partire da questa seraal fianco della sua storica compagna di viaggio. In occasione del debutto ...

lattuga99 : RT @QuiMediaset_it: Da stasera @m_hunziker torna al timone di @Striscia, per il 6° anno consecutivo accanto a @Gerry_Scotti Alle 20.35 su… - tuttopuntotv : Striscia la Notizia, anticipazioni puntata 29 marzo: ritorna Michelle Hunziker - _DAGOSPIA_ : MICHELLE HUNZIKER: MI CHIAMAVANO ‘IENA RIDENS’. ERO BERSAGLIO DEL GOSSIP. DISSERO CHE - cheTVfa : L'avvicendamento al balcone di #StrisciaLaNotizia continua: accanto a #GerryScotti torna #MichelleHunziker -

Una Vita Apparentemente Perfetta . Il titolo del libro diriecheggia nella mente leggendo le ultime dichiarazioni della conduttrice al Corriere della Sera . Bella, intelligente, simpatica, una famiglia da cartellone pubblicitario, con un ...Aurora Ramazzotti ha perso la pazienza. La figlia del cantante Eros Ramazzotti e della conduttriceha deciso di dire basta e ha denunciato pubblicamente una situazione insostenibile, alla quale è costretta a sottostare da troppo tempo. Lei non ha mai peli sulla lingua e ha dunque ...Intervistata dal Corriere della Sera, Michelle Hunziker, che da stasera tornerà alla conduzione di Striscia la Notizia, si è raccontata a 360 gradi: “Striscia? Ormai sono 16 o 17 anni, ho perso il con ...Ricomincio dal NO, dieci interviste a personalità italiane di fama mondiale, disponibile da oggiCaterina Balivo, dopo le esperienze a Detto Fatto e Vieni da me, vuole cambiare ancora. Oggi, 29 marzo, ...