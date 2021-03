Marta Novello come sta? Esce dal reparto di terapia intensiva | proseguono le indagini

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 29 marzo 2021) Oggi, 29 marzo 2021,dovrebbe uscire deldi. Un ragazzo di 15 anni aveva accoltellato la giovane lunedì scorso a Mogliano Veneto.inoltre avrà il primo confronto con gli inquirenti probabilmente oggi. La ragazza è già sveglia dal coma da qualche giorno e ha deciso di prendersi del tempo per riposare e riprendersi dall’aggressione. A breve comunque sarà dispoa contribuire con gli inquirenti per ricostruire la vicenda.? A breve lascerà ildidopo una settimana in ospedale è pronta a lasciare ildi ...