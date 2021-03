Macedonia | Nestorovski cacciato dal ct dopo gli insulti alla telecamera | torna a Udine

(Di lunedì 29 marzo 2021) Brutto episodio per, attaccante dell’se, chesubito a disposizione di Luca Gotti, saltando la partita contro la Germania per motivi comportamentali. Il macedone,il gol contro il Lichtstenstein, ha esultato riempendo dila. Subito, arrivano le scuse dell’attaccante dell’se, che tramite Instagram spiega di aver rivolto queglia qualcuno che aveva minacciato la sua famiglia. Il ct della Nazionale Macedone Angelosvski si è detto contento delle scuse, ma “un simile comportamento non può essere accettato” e dunque l’esclusione dal ritiro macedone rimane intatta. SportFace.

