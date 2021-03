Juventus-Buffon: ultimo atto? (Di lunedì 29 marzo 2021) Il portiere bianconero sta meditando seriamente di lasciare la Juventus a fine stagione. Nonostante i suoi 43 anni, si sente il ritiro dal calcio giocato non è ancora nei suoi pensieri tanto che vorrebbe provare a fare altrova un ‘ultima esperienza da titolare. Se ne saprà di più dopo la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta quando il matrimonio Juventus-Buffon dovrebbe concludersi. Juventus-Buffon: sarà addio? Fine a poco tempo fa tutto lasciava presupporre che l’ex portiere della Nazionale potesse continuare ancora un altro anno in bianconero, ma ora tutto è tornato in discussione. Si sente ancora in forma e per questo si aspettava di essere maggiormente impiegato in questa stagione dove, invece, ha collezionato soltanto 10 presenze tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 29 marzo 2021) Il portiere bianconero sta meditando seriamente di lasciare laa fine stagione. Nonostante i suoi 43 anni, si sente il ritiro dal calcio giocato non è ancora nei suoi pensieri tanto che vorrebbe provare a fare altrova un ‘ultima esperienza da titolare. Se ne saprà di più dopo la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta quando il matrimoniodovrebbe concludersi.: sarà addio? Fine a poco tempo fa tutto lasciava presupporre che l’ex portiere della Nazionale potesse continuare ancora un altro anno in bianconero, ma ora tutto è tornato in discussione. Si sente ancora in forma e per questo si aspettava di essere maggiormente impiegato in questa stagione dove, invece, ha collezionato soltanto 10 presenze tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Del ...

