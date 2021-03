In Liguria stretta di Pasqua | vietato andare nelle seconde case e in barca

Advertising

Italia_Notizie : La stretta della Liguria: a Pasqua vietate seconde case e barche anche per i residenti - globalistIT : - giorgia99754810 : @GiovanniToti In Liguria c'è stato il cambio di passo sulle vaccinazioni vero @GiovanniToti ??? Tienga ben stretta… -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria stretta

Lo ha annunciato il presidente della Regione, Giovanni Toti, durante il punto stampa serale sull'emergenza Covid. "Dati i numeri in crescita del contagio - ha spiegato Toti - il fatto che ...... In zona arancione ci sono le regioni Abruzzo, Basilicata,, Molise, Sicilia, Sardegna, ... Sarà così, visto il decreto varato con lacontro il coronavirus, per i fedeli di tutto il Paese. ...Lo ha annunciato il presidente della Regione Giovanni Toti durante il punto stampa serale sull'emergenza Covid. "Un provvedimento che mi spiace prendere ma..." ...Sono oltre 1.500 le prenotazioni per le inoculazioni del vaccino nelle farmacie ligure. Federfarma Liguria: un dato che dà l'idea della richiesta verso il nostro canale Sono oltre 1.500 le prenotazion ...