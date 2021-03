Il 55% degli adolescenti più arrabbiati a causa del lockdown (Di lunedì 29 marzo 2021) I ragazzi di Radioimmaginaria hanno cercato di capire, con un sondaggio online, in che modo il secondo lockdown ha influito sul loro comportamento. Il 55% degli adolescenti pensa che abbia fatto crescere in loro sentimenti di ”rabbia” e ”tensione”. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 marzo 2021) I ragazzi di Radioimmaginaria hanno cercato di capire, con un sondaggio online, in che modo il secondoha influito sul loro comportamento. Il 55%pensa che abbia fatto crescere in loro sentimenti di ”rabbia” e ”tensione”. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : 55% degli Che novità ci sono sulla correlazione tra vaccino AstraZeneca e trombosi Ad oggi, spiega Science, la maggior parte degli eventi tromboembolici si è verificata in donne con ...diversi Paesi hanno deciso di somministrare l'AstraZeneca solo a persone con un'età superiore a 55 -...

COVID: IN SCUOLE SICILIA 0,26% ALUNNI POSITIVI ... a 376 per la primaria ( - 41%) e a 505 per il I grado ( - 55%). Per le scuole del II ciclo si riscontra un lieve aumento dell'incidenza degli alunni positivi - dice l'ufficio scolastico - ...

"In Israele vaccinato il 90% degli over 55: la contagiosità sta scendendo velocemente" L'HuffPost Covid: in scuole Sicilia 0,26% alunni positivi Al 22 marzo su 674.524 alunni di 798 scuole siciliane (il 96%) gli alunni positivi al covid erano 1774 lo 0,26%. Lo dice l' ufficio scolastico regionale analizzando i dati che riguardano la scuola del ...

Il 70% degli italiani chiede un'estate ad alta intensità educativa Solo il 34% dei genitori e il 48% degli insegnanti promuove la DAD. Ma non per l'eccesso di lavoro che impone ai genitori, come ci vanno raccontando: perché i genitori sono preoccupati dalla sottovalu ...

