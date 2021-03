Gand - Wevelgem | super Van Aert poi Nizzolo | Trentin e Colbrelli A Cholet sprint regale di Viviani

Advertising

repubblica : Ciclismo, Van Aert vince la Gand-Wevelgem davanti a tre italiani - infoitsport : Gand-Wevelgem 2021, Matteo Trentin: “Un po’ deluso ma non è una vergogna arrivare dietro a Van Aert” - infoitsport : Gand-Wevelgem 2021, Giacomo Nizzolo: “Non sono deluso. Oggi Van Aert era il più forte” - infoitsport : VIDEO Ciclismo, highlights Gand-Wevelgem: trionfa van Aert. Brillano Nizzolo, Trentin e Colbrelli - infoitsport : Gand-Wevelgem 2021, Van Aert: “Bello vincere da favoriti, ora il Fiandre” -

Ultime Notizie dalla rete : Gand Wevelgem

Tre italiani nei primi quattro alla: peccato che il primo posto sia di un altro. Non uno qualsiasi: Wout Van Aert, basta la parola. Troppo forte per Nizzolo, Trentin e Colbrelli, finiti in scia. A Cholet, invece, c'è un .... Terzo posto per Matteo Trentin alla, vinta da Wout Van Aert come da pronostico. Per il belga si tratta della terza vittoria stagionale dopo aver vinto due tappe della Tirreno - Adriatico. Il corridore di Borgo era ...Tre italiani nei primi quattro alla Gand-Wevelgem: peccato che il primo posto sia di un altro. Non uno qualsiasi: Wout Van Aert, basta la parola. Troppo forte per Nizzolo, Trentin e Colbrelli, finiti ...(Sport Mediaset) Il campione europeo in carica è stato battuto in volata solo dal grandissimo favorito della vigilia Wout van Aert. Giacomo Nizzolo è stato autore di una Gand-Wevelgem di altissimo ...