FOS | risultati in crescita nel 2020

(Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Nel, il Gruppo FOS ha continuato la propriaregistrando un valore della produzione pari a 13,6 milioni di Euro (+11% rispetto a 12,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2019). L’Ebitda è stato pari a 2,7 milioni ed ha registrato unadel 22% rispetto ai 2,2 milioni al 31 dicembre 2019. L’Ebit al 31 dicembreè di 1,4 milioni (+13% rispetto a Euro 1,2 milioni al 31 dicembre 2019), dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per Euro 1,3 milioni (Euro 0,9 milioni al 31 dicembre 2019). Il Risultato Netto è stato pari a Euro 0,9 milioni in salita del 33% rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 0,7 milioni).La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembreè cash positive (cassa) per Euro 1,6 milioni, in forte miglioramento rispetto al dato dello scorso anno ...