F1, Fernando Alonso: “2 decimi possono fare la differenza. Al momento sono a centro gruppo” (Di lunedì 29 marzo 2021) Fernando Alonso con la sua Alpine ha affrontato un difficile Gran Premio del Bahrain, che lo ha visto ritirarsi quando era in 16ma posizione, a causa di un problema ai freni, durante il 32° giro. Lo spagnolo ha parlato a fine gara al sito ufficiale formula1.com. Così lo spagnolo: “Abbiamo avuto alcuni problemi ai freni alla fine che ci hanno impedito di vedere la bandiera a scacchi. A quanto pare alcuni detriti sono entrati nel condotto dei freni, il che è anche un po’ sfortuna. Penso che la gara sia stata divertente fino a quel momento. La partenza, i primi due giri, alcune battaglie con i miei vecchi colleghi, mi sono divertito. Ma ovviamente ora sono deluso di non aver visto la bandiera a scacchi“. Chiude così Alonso: “Penso che dobbiamo ancora migliorare. Penso che ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021)con la sua Alpine ha affrontato un difficile Gran Premio del Bahrain, che lo ha visto ritirarsi quando era in 16ma posizione, a causa di un problema ai freni, durante il 32° giro. Lo spagnolo ha parlato a fine gara al sito ufficiale formula1.com. Così lo spagnolo: “Abbiamo avuto alcuni problemi ai freni alla fine che ci hanno impedito di vedere la bandiera a scacchi. A quanto pare alcuni detritientrati nel condotto dei freni, il che è anche un po’ sfortuna. Penso che la gara sia stata divertente fino a quel. La partenza, i primi due giri, alcune battaglie con i miei vecchi colleghi, midivertito. Ma ovviamente oradeluso di non aver visto la bandiera a scacchi“. Chiude così: “Penso che dobbiamo ancora migliorare. Penso che ...

