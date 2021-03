Dl sostegni | Longoni Cnpr | “Per ripartenza servono misure di detassazione e decontribuzioni”

Leggi su dire

(Di lunedì 29 marzo 2021) NAPOLI – “Se vogliamo davvero aiutare le aziende italiane bisogna che lo Stato avvii operazioni di credito esteso con rimborsi diluibili nel tempo e occorre modificare in modo radicale la legge sui fallimenti e il codice della crisi d’impresa. Dobbiamo introdurre nei mercati nuove risorse economiche con operazioni mirate e non più con contributi a pioggia. Investendo, ad esempio, 20 miliardi di euro per le garanzie alle aziende si potrebbero mettere in circolazione 300 miliardi di euro di liquidità. Mi rendo conto che lo sbarramento per i sostegni al 30 per cento delle perdite taglia fuori tante realtà che sono in sofferenza. Ma la coperta è corta e, per ora, non possiamo fare di più”. Così il senatore di Forza Italia Nazario Pagano, vicepresidente della commissione Affari Costituzionale, nel corso del webinar ‘Dai ristori ai sostegni: un cambio di passo?’ organizzato dalla Cassa di previdenza dei Ragionieri commercialisti e degli esperti contabili presieduta da Luigi Pagliuca.