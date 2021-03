Dialogo tra Montalbano e Figliuolo e Catarella

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 29 marzo 2021) Catarelli eri trasuta nel su officia commo il Carga al Canalia di Suezza e si eri arinata sutta la scribania di Fatia. “Catarè, chella i rimurchiatura stanna omnia in Egitta, ura pi ti spustari ci voli la mana della Madunnuzza”. Catarelli: “Dutturi, non havia timia: mi susa sula, come Baidenna”. Muntilbano: “Allura, Catarè, pirchia havi missa a sqqradra il mea officia?”. C: “Ma dutturi, erraste, nel su officia nun ci stanna quadra”. M: “Catarèèèèè, che vaia truvanna?”. C: “Dutturi, ci stavia che ci stavia fora dal su officia il Giniralia Figliuola che voli cunferiri cu vuia”. M: “Ma si sicura che è Figliuola o macari ‘O Signuruzzu direttaminta?”. C: “Dutturi, sicuramintula nun è la Madunna di Tindari”. M: “Va bine: araprimaci allu Sancta Spirita e falla trasiri”. Doppo picca e nenti cu nu passa da picciotta che stunava cu i soia annales si apprisintai un sissantina in bona furma, ...