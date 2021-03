Covid, Sileri: “Sconsiglio fortemente i viaggi all’estero” (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – “Viaggi all’estero? La mobilità è fortemente sconsigliata“, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri interviene al Tg Zero di Radio Capital e dice: “Sconsiglio i viaggi all’estero, non muoviamoci e resistiamo qualche altra settimana. Si può viaggiare, è vero, ma si rischia di dover fare la quarantena quando torniamo. Guardate ciò che accade in Inghilterra – prosegue Sileri- la mortalità è vicina allo zero, e accadrà anche da noi, ma tocca resistere qualche altra settimana”. Leggi su dire (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – “Viaggi all’estero? La mobilità è fortemente sconsigliata“, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri interviene al Tg Zero di Radio Capital e dice: “Sconsiglio i viaggi all’estero, non muoviamoci e resistiamo qualche altra settimana. Si può viaggiare, è vero, ma si rischia di dover fare la quarantena quando torniamo. Guardate ciò che accade in Inghilterra – prosegue Sileri- la mortalità è vicina allo zero, e accadrà anche da noi, ma tocca resistere qualche altra settimana”.

