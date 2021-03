Canale Suez, la Ever Given ha iniziato a muoversi: riapertura più vicina (Di lunedì 29 marzo 2021) La notizia arriva da Vesselfinder e Myshiptacking, i siti di osservazione del traffico marittimo. Durante la notte il lavoro senza sosta dei rimorchiatori Leggi su corriere (Di lunedì 29 marzo 2021) La notizia arriva da Vesselfinder e Myshiptacking, i siti di osservazione del traffico marittimo. Durante la notte il lavoro senza sosta dei rimorchiatori

CottarelliCPI : Secondo QAnon la nave che blocca il canale di Suez trasportava schiavi per ordine di #Hillary Clinton. La tragedia… - alessioviola : Situazione sentimentale: canale di Suez. - Avvenire_Nei : Canale di Suez. Bloccate merci di mezzo mondo, in crisi la geopolitica degli Stretti - romatoday : Ever Given: la nave incagliata nel canale di Suez si sta muovendo - OlgaRedBlack : RT @fanpage: ?? Ultim'ora La #EVERGIVEN è stata disincagliata, il Canale di Suez è finalmente libero. -