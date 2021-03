Canale di Suez si va verso la riapertura (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo alterne notizie, stamattina una prima positiva, quando si apprende che la portacontainer Ever Given, lunga 400 metri, di traverso nel Canale di Suez da una settimana, era stata disincagliata. È larga 59 metri ed è alta 73, a pieno carico pesca a circa 16 metri di fondo. Il Canale di Suez in origine era profondo 8 metri. Nel 2015 è stato inaugurato il raddoppio di una parte del Canale di Suez.È stato ampliato ed aumentati i metri di profondità, negli scorsi lustri, fino a portarli a un pescaggio di circa 20 metri per consentire il transito di giganti della stazza della Ever Given. La poppa della super-nave, di ben oltre 220.000 tonnellate di stazza, drenato il fondo, e con l’ausilio di oltre 12 rimorchiatori, si sarebbe allontanata dalla riva ovest del ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo alterne notizie, stamattina una prima positiva, quando si apprende che la portacontainer Ever Given, lunga 400 metri, di traneldida una settimana, era stata disincagliata. È larga 59 metri ed è alta 73, a pieno carico pesca a circa 16 metri di fondo. Ildiin origine era profondo 8 metri. Nel 2015 è stato inaugurato il raddoppio di una parte deldi.È stato ampliato ed aumentati i metri di profondità, negli scorsi lustri, fino a portarli a un pescaggio di circa 20 metri per consentire il transito di giganti della stazza della Ever Given. La poppa della super-nave, di ben oltre 220.000 tonnellate di stazza, drenato il fondo, e con l’ausilio di oltre 12 rimorchiatori, si sarebbe allontanata dalla riva ovest del ...

