Camila Morrone | la modella fidanzata di Leonardo DiCaprio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 marzo 2021)è la giovanelegata a, attore che stasera vedremo nei panni di Cobb protagonista di “Inception” film di Christopher Nolan in onda stasera sul canale 20 Losangelina di nascita,ha origini argentine: il padre e la madre sono entrambi di Buenos Aires. La madre Lucia Pola, separatasi dal padre il modello Maximoinizia una lunga storia con Al Pacino definito dallacome suo “patrigno”. Debutta nel mondo del cinema nel 2013 diretta da James Franco nel film “Bukowski” per poi passare alla moda tre anni dopo con la cover di Vogue Turchia. Nel 2017 il debutto in passerella dove sfila per Moschinoe ...