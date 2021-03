Barbara D’Urso chiude Live non è la D’Urso: ma arriva la frecciatina (Di lunedì 29 marzo 2021) Vediamo insieme che cosa è successo ieri sera e cosa ha detto Barbara D’Urso con la chiusura di Live non è la D’Urso. Barbara D’Urso e la frecciatina in direttaCome sappiamo già da un po’ ieri sera c’è stata l’ultima puntata del programma domenicale condotto dalla super amata Barbara D’Urso. Ma poco prima della fine ha lanciato una sorta di frecciatina verso qualcuno, cerchiamo di capire meglio cosa è successo. Barbara D’Urso chiude il programma Ieri sera abbiamo assistito all’ultimo appuntamento domenicale condotto da Barbara ... Leggi su formatonews (Di lunedì 29 marzo 2021) Vediamo insieme che cosa è successo ieri sera e cosa ha dettocon la chiusura dinon è lae lain direttaCome sappiamo già da un po’ ieri sera c’è stata l’ultima puntata del programma domenicale condotto dalla super amata. Ma poco prima della fine ha lanciato una sorta diverso qualcuno, cerchiamo di capire meglio cosa è successo.il programma Ieri sera abbiamo assistito all’ultimo appuntamento domenicale condotto da...

