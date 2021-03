Amici: Chi è Raffaele Renda? Vita, fidanzata e Instagram (Di lunedì 29 marzo 2021) Raffaele Renda è uno dei cantanti di Amici 20, appassionato di musica fin da piccolino, il ragazzo calabrese è uno dei più seguiti anche sui social. Scopriamo insieme molte curiosità sulla Vita dell’allievo preferito di Arisa e Lorella Cuccarini, se è fidanzato e dove seguirlo sui social! Raffaele Renda è uno dei cantanti ancora in gara nel serale di Amici 20; fortemente voluto e incoraggiato dalla sua coach, Arisa, Raffaele Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 29 marzo 2021)è uno dei cantanti di20, appassionato di musica fin da piccolino, il ragazzo calabrese è uno dei più seguiti anche sui social. Scopriamo insieme molte curiosità sulladell’allievo preferito di Arisa e Lorella Cuccarini, se è fidanzato e dove seguirlo sui social!è uno dei cantanti ancora in gara nel serale di20; fortemente voluto e incoraggiato dalla sua coach, Arisa,Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

GassmanGassmann : Nella #giornatamondialedelteatro il mio pensiero va ai “teatranti” , e solo chi vive di teatro, sa cosa voglia dire… - matteorenzi : 'Lo capirebbe pure un BAMBINO RITARDATO' ha scritto ieri Marco Travaglio. Questo è lo stile di chi non ha rispetto,… - Annalisa3073 : RT @beuatysky: Mi chiedo spesso #DoveVa il primo pensiero appena mi sveglio? Ringrazio la vita per esserci, amo il prossimo come me stes… - nnnnonnon1 : RT @SoglianiC: Scegliete chi è un po' di più... Di più in tutto. Buon venerdì amici di Twitter ?? - Franco32656300 : RT @roma_paoletta: @raffaellapaita Quando disincaglieremo pure voi, che state attaccati alle palle di qualsiasi governo solo per ottenere f… -