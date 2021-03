Akash Kumar Sbotta Contro Tommaso Zorzi e Giovanna Abate!

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - IsolaDeiFamosi : Il naufrago che deve abbandonare immediatamente l'Isola è Akash Kumar. #Isola ?? - infoitcultura : Isola dei Famosi, Akash Kumar rompe il silenzio sul flirt con Giovanna Abate - infoitcultura : Akash Kumar contro tutti: “Tommaso Zorzi? Eravamo amici. Drusilla Gucci ha brutti modi di rispondere” - zazoomblog : “Ilary Blasi? Non so chi sia”: Akash Kumar una furia dopo l’Isola dei Famosi - #“Ilary #Blasi? #sia”: #Akash… -

Ultime Notizie dalla rete : Akash Kumar

... hanno regalato al pubblico già modo di sorridere e tanto trash, perché questa sera dovrà essere diverso?, stoccata ad Ilary Blasi/ "Se non fosse la moglie di Totti, non saprei.." Le cose ...Ilary Blasi è stata duramente attaccata dadopo l'esperienza all'Isola dei Famosi: 'Io non so manco chi sia ...Ilary Blasi è stata duramente attaccata da Akash Kumar dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi: “Io non so manco chi sia lei”. Ilary Blasi probabilmente non si sarebbe mai immaginata con Akash Kumar ...Akash Kumar su L’Isola dei Famosi ammette: “Mi ha aiutato a riflettere” Akash Kumar torna a parlare della sua esperienza all’Isola dei Famosi. Il modello ...