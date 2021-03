Roma, oggi gli esami per Kumbulla: si teme uno stop di un mese (Di domenica 28 marzo 2021) Marash Kumbulla oggi si recherà a Villa Stuart per gli esami strumentali dopo il problema al ginocchio destro accusato con la nazionale albanese Marash Kumbulla oggi si recherà a Villa Stuart per gli esami strumentali dopo il problema al ginocchio destro accusato con la nazionale albanese. Come riferito da Il Tempo, si teme una lesione al menisco esterno che, se fosse confermata, non necessiterebbe di un’operazione. Nel caso, lo stop sarebbe di un mese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021) Marashsi recherà a Villa Stuart per glistrumentali dopo il problema al ginocchio destro accusato con la nazionale albanese Marashsi recherà a Villa Stuart per glistrumentali dopo il problema al ginocchio destro accusato con la nazionale albanese. Come riferito da Il Tempo, siuna lesione al menisco esterno che, se fosse confermata, non necessiterebbe di un’operazione. Nel caso, losarebbe di un. Leggi su Calcionews24.com

