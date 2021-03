Putin lancia un appello ai suoi connazionali | ' Vaccinatevi | serve a rimanere tranquilli'

Advertising

globalistIT : - FabioPetrone67 : Dopo i bombardamenti in Siria e gli insulti a Putin arrivano altri segnali della rassicurante presenza di Biden sul… - Rifugianima : RT @SCapirai: Quando Putin ti lancia benedizioni di buona salute... ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Putin lancia

Il Sole 24 ORE

"Se una persona vuole sentirsi tranquilla, non vuole ammalarsi e dover patire delle serie conseguenze dopo la malattia, allora è meglio farsi vaccinare", ha ribaditoin una dichiarazione alla ...Poiuna nuova iniziativa: "È opportuno che il Copasir apra un focus sul tema. Lo proporremo". l'agenzia stampa più amata da Vladimir, che dà voce alle (presunte) grida di dolore di ...Il presidente russo, che si è vaccinato pochi giorni fa, contro la sfiducia sulla pandemia. Ha dichiarato di aver sofferto di qualche normale effetto collaterale ...Procede a rilento la campagna di vaccinazioni in Russia e lo scetticismo della popolazione è in crescita: per questo motivo il presidente Vladimir Putin diffonde il suo appello per il rilancio della c ...