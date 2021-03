Parroco, Se non posso benedire coppie gay neppure le palme (Di domenica 28 marzo 2021) "Se non posso benedire le coppie formate da persone dello stesso sesso, allora non benedico neppure palme e ramoscelli d'olivo". Il Parroco di Bonassola (La Spezia), Giulio Mignani, non benedice le ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 28 marzo 2021) "Se nonleformate da persone dello stesso sesso, allora non benedicoe ramoscelli d'olivo". Ildi Bonassola (La Spezia), Giulio Mignani, non benedice le ...

