Orietta Berti a Domenica In | la cantante è raggiante dopo l’esperienza a Sanremo 2021 | “Non me l’aspettavo”

(Di domenica 28 marzo 2021) Reduce dalal Festival disi racconta aIn e presenta il brano portato in gara all’Ariston Quando ti sei innamorato. La successiva chiacchierata con Mara Venier si focalizza proprio sull’avventura appena passata e la, tra lo stupore e la gioia, rivela: “Non credevo di avere così tante persone che mi volessero così bene“. L’amore del pubblico e delle nuove generazioni È stata una delle indiscusse protagoniste dell’ultima edizione del Festival di, dai più indicata come la vincitrice morale., alla sua ennesima partecipazione alla kermesse canora, ha stupito tutti con Quando ti sei innamorato, brano intimo, romantico e dedicato al marito Osvaldo. Proprio questa ...

Advertising

infoitcultura : Domenica In, ospiti di Mara Venier oggi 28 marzo: da Belen a Orietta Berti - ___neverforget : Io ormai Orietta Berti stan account?? - olem040510 : RT @Cinguetterai: Altre quattro canzoni che Orietta Berti avrebbe potuto portare a #Sanremo2021. #DomenicaIn - onlythxmind : la regina orietta berti?????? - GiusCandela : RT @fraversion: la seconda primavera professionale che sta vivendo Orietta Berti ha del clamoroso (ed è meritatissima). #DomenicaIn -

Ultime Notizie dalla rete : Orietta Berti

Il Fatto Quotidiano

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa " Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Enrico Brignano, Ale e Franz; ospitie Max Pezzali dal 30 marzo in libreria con Max 90. ...Tra gli ospiti di " Che tempo che fa " Il tavolo ", Francesca Michielin e Max Pezzali . Il celebre cantante dal 30 marzo sarà in libreria con " Max 90. La mia storia. I miti e le ...Osvaldo Paterlini è il marito di Orietta Berti. I due sono sposati dagli anni Sessanta e hanno avuto due figli, Omar e Otis. Le parole della cantante.Orietta Berti ospite di Mara Venier a Domenica In nella puntata di oggi, domenica 28 marzo: il commento del suo grande successo sanremese.