MotoGP, in Qatar vince Viñales (Di domenica 28 marzo 2021) Lo spagnolo Maverick Viñales ha vinto il gran premio del Qatar, classe MotoGP. Il pilota ufficiale della Yamaha ha preceduto le Ducati di Johann Zarco e Francesco Bagnaia. Una gara avvincente dove all'ultima curva Joan Mir, campione del mondo in carica con la Suzuki, sembrava certo di salire sul secondo gradino del podio. E invece, un errore fatale ha fatto perdere allo spagnolo metri preziosi e sul rettilineo del traguardo è stato passato da Zarco e Bagnaia. Quinto è giunto Quartararo con la seconda Yamaha ufficiale, sesto Alex Rins con l'altra Suzuki. Ottimo piazzamento dell'Aprilia, settima con Aleix Espargaro. Buono anche il debutto di Enea Bastianini (Ducati), che si piazza decimo. «Alla partenza non sono andato tanto bene, dovrò lavorarci», ha detto Vinales «Ma poi sono riuscito a risparmiare le gomme, son ... Leggi su gqitalia (Di domenica 28 marzo 2021) Lo spagnolo Maverickha vinto il gran premio del, classe. Il pilota ufficiale della Yamaha ha preceduto le Ducati di Johann Zarco e Francesco Bagnaia. Una gara avnte dove all'ultima curva Joan Mir, campione del mondo in carica con la Suzuki, sembrava certo di salire sul secondo gradino del podio. E invece, un errore fatale ha fatto perdere allo spagnolo metri preziosi e sul rettilineo del traguardo è stato passato da Zarco e Bagnaia. Quinto è giunto Quartararo con la seconda Yamaha ufficiale, sesto Alex Rins con l'altra Suzuki. Ottimo piazzamento dell'Aprilia, settima con Aleix Espargaro. Buono anche il debutto di Enea Bastianini (Ducati), che si piazza decimo. «Alla partenza non sono andato tanto bene, dovrò lavorarci», ha detto Vinales «Ma poi sono riuscito a risparmiare le gomme, son ...

