Live non è la D’Urso, confronto finto tra Federico Fashion Style e Vladimir Luxuria? “Barbara non lo sa” (FOTO) (Di lunedì 29 marzo 2021) Nella puntata di Live non è la D’Urso del 28 marzo 2021 deve andare in onda un nuovo confronto tra Federico Fashion Style e Vladimir Luxuria. Sul web, però, è stata diffusa una segnalazione alquanto pesante sui due protagonisti di questo incontro. In particolar modo, pare che i due si siano messi d’accordo per dare luogo ad uno scontro pilotato. La conduttrice, però, sembrerebbe essere all’oscuro della situazione. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso a riguardo. La segnalazione su Vladimir Luxuria e Federico Fashion Style Durante una precedente puntata di Live non è la D’Urso Vladimir Luxuria e ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 29 marzo 2021) Nella puntata dinon è ladel 28 marzo 2021 deve andare in onda un nuovotra. Sul web, però, è stata diffusa una segnalazione alquanto pesante sui due protagonisti di questo incontro. In particolar modo, pare che i due si siano messi d’accordo per dare luogo ad uno scontro pilotato. La conduttrice, però, sembrerebbe essere all’oscuro della situazione. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso a riguardo. La segnalazione suDurante una precedente puntata dinon è lae ...

