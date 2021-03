Laura Pausini, pace fatta con la Warner dopo le polemiche. Le dissero: "Per l'età che hai, non vincerai" (Di domenica 28 marzo 2021) “dopo tanto tempo oggi ho parlato con il presidente della mia casa discografica con il quale si era creata una situazione spiacevole per il Latin Grammy 2018. Sono contenta che mi abbia chiamato e che ci siamo chiariti”. Laura Pausini pubblica su Facebook un post in cui racconta di aver chiarito con la sua casa discografica dopo l’intervista rilasciata a La Vanguardia. “Due anni fa sono stata nominata ai Latin Grammy. Chiamai la mia casa discografica, e mi dissero: ‘Per l’età che hai e per la scena musicale attuale, crediamo che non vincerai. Per questo abbiamo deciso di non pagarti il viaggio‘”. Poi la cantante aveva aggiunto: “Mi rattristai molto fino a piangere. I miei genitori mi convinsero a fare un viaggio di famiglia, e nel caso avessi vinto ne avremmo avuto un ricordo. ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 marzo 2021) “tanto tempo oggi ho parlato con il presidente della mia casa discografica con il quale si era creata una situazione spiacevole per il Latin Grammy 2018. Sono contenta che mi abbia chiamato e che ci siamo chiariti”.pubblica su Facebook un post in cui racconta di aver chiarito con la sua casa discografical’intervista rilasciata a La Vanguardia. “Due anni fa sono stata nominata ai Latin Grammy. Chiamai la mia casa discografica, e mi: ‘Per l’età che hai e per la scena musicale attuale, crediamo che non. Per questo abbiamo deciso di non pagarti il viaggio‘”. Poi la cantante aveva aggiunto: “Mi rattristai molto fino a piangere. I miei genitori mi convinsero a fare un viaggio di famiglia, e nel caso avessi vinto ne avremmo avuto un ricordo. ...

Advertising

pixel_di : @_Arimoon88 ?? ,:] ..quante volte stiamo usando questo tweet di Laura Pausini per ogni nostro fine di Humor ! ????… - HuffPostItalia : Laura Pausini, pace fatta con la Warner dopo le polemiche. Le dissero: 'Per l'età che hai, non vincerai' - ECO4ALL2YOU : Laura Pausini-Strani Amori - Roberto_BlancoA : RT @lavocedellapau: Cantanti italiane più ascoltate su Spotify 1 - Laura Pausini - 5.628.741 2 - Madame - 3.149.542 3 - Francesca Michiel… - xxxcatharsis : Avete presente quel meme di Laura Pausini che fa ME LA STO FACENDO SOTTOOOOOOO Ecco, sono io. #BahrainGP -