L’attore Giulio Berruti e la sua malattia cronica: “Ci soffro da 12 anni e le ho provate tutte..” (Di domenica 28 marzo 2021) Giulio Berruti, attore romano dagli occhi blu, fidanzato dell’onorevole Maria Elena Boschi, seppur un uomo sportivo, patito di boxe, da anni soffre di una malattia cronica Giulio BerrutiGiulio è nato a Roma il 27 Settembre 1984, sotto il segno della Bilancia. Il bellissimo attore dai profondi occhi blu è alto un metro e novanta e possiede alcuni tatuaggi sulle braccia. I suoi genitori sono conosciuti all’interno della capitale. Il padre infatti, Giuseppe Berruti di Moncalvo è un celebre chirurgo oculista, mentre la madre, Francesca Romana Reggiani, è un famoso avvocato, che ha ottenuto addirittura nel 2015 il titolo di “Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana”. La carriera da attore non è stato ... Leggi su kronic (Di domenica 28 marzo 2021), attore romano dagli occhi blu, fidanzato dell’onorevole Maria Elena Boschi, seppur un uomo sportivo, patito di boxe, dasoffre di unaè nato a Roma il 27 Settembre 1984, sotto il segno della Bilancia. Il bellissimo attore dai profondi occhi blu è alto un metro e novanta e possiede alcuni tatuaggi sulle braccia. I suoi genitori sono conosciuti all’interno della capitale. Il padre infatti, Giuseppedi Moncalvo è un celebre chirurgo oculista, mentre la madre, Francesca Romana Reggiani, è un famoso avvocato, che ha ottenuto addirittura nel 2015 il titolo di “Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana”. La carriera da attore non è stato ...

Advertising

Maria33759436 : RT @fisco24_info: Maria Elena Boschi: 'Vorrei un figlio da Giulio Berruti': La deputata Iv, ospite in esclusiva a Verissimo, parla della su… - zazoomblog : Giulio Berruti chi è l’attore e fidanzato di Maria Elena Boschi - #Giulio #Berruti #l’attore #fidanzato - giulio_galli : RT @Affaritaliani: Diletta Leotta e Can Yaman in Sicilia: l'attore vede papà Leotta. Le nozze... - VELOSPORT1960 : La deputata Iv, ospite in esclusiva a Verissimo, parla della sua storia d’amore con l’attore - fisco24_info : Maria Elena Boschi: 'Vorrei un figlio da Giulio Berruti': La deputata Iv, ospite in esclusiva a Verissimo, parla de… -

Ultime Notizie dalla rete : L’attore Giulio Giulio Basoccu è il «Re del bisturi»: «Ora vi racconto la mia vita» Corriere della Sera