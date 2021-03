Inter, niente riposo per Vidal: il cileno si allena per rientrare subito (Di domenica 28 marzo 2021) Arturo Vidal non vede l’ora di tornare in campo e anche oggi si è presentato ad Appiano Gentile per una seduta d’allenamento Arturo Vidal non vede l’ora di tornare in campo. Il centrocampista cileno ha saltato i due giorni di riposo concessi da Antonio Conte e anche oggi si è presentato ad Appiano Gentile per cercare di accorciare i tempi di recupero dopo l’Intervento al ginocchio a cui si è sottoposto nelle scorse settimane. L’ex Barcellona ha svolto una seduta in palestra, come da lui stesso mostrato attraverso le sue Instagram Stories mentre correva sulla cyclette. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021) Arturonon vede l’ora di tornare in campo e anche oggi si è presentato ad Appiano Gentile per una seduta d’mento Arturonon vede l’ora di tornare in campo. Il centrocampistaha saltato i due giorni diconcessi da Antonio Conte e anche oggi si è presentato ad Appiano Gentile per cercare di accorciare i tempi di recupero dopo l’vento al ginocchio a cui si è sottoposto nelle scorse settimane. L’ex Barcellona ha svolto una seduta in palestra, come da lui stesso mostrato attraverso le sue Instagram Stories mentre correva sulla cyclette. Leggi su Calcionews24.com

