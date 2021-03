Infortunio Hateboer | l’Atalanta accelera il recupero per ritrovarlo a metà aprile

(Di domenica 28 marzo 2021) L’disulla via della guarigione: l’esterno delha tolto il tutore alla caviglia e potrebbe essere pronto per la volata Championsaspetta Hansper. Gian Piero Gasperini conta di riaverlo nel giro di tre settimane. Ma intanto, facendo di necessità virtù, si è adattata a giocare senza il suo ‘olandese volante’,ndo l’inserimento del danese Joakim Maehle, arrivato a gennaio per fare da riserva ai due titolari inamovibili nelle corsie esterne. Il numero 33 è fuori ormai da due mesi. Ha saltato le semifinali di Coppa Italia, la doppia sfida contro il Real Madrid e il ciclo di sei vittorie nelle ultime partite. Un’assenza ormai digerita dalla squadra anche se Gian Piero Gasperini spera ...

Contro l'Hellas assenti, Sutalo e pure Gosens, non convocato dopo l'di MadridEMERGENZA ESTERNI - ' Noi in questo momento abbiamo emergenza nel ruolo,ha unmolto lungo e abbiamo giocato tantissime gare con gli stessi due giocatori per 90', sia Maehle che ...