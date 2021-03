Il cielo si schiarisce e le temperature salgono

Leggi su bergamonews

(Di domenica 28 marzo 2021) Dopo la pioggerella di sabato, con Marco Bianchini del Centro Meteo Lombardo vediamo come si concluderà il weekend e come inizierà la settimana di Pasqua ANALISI GENERALE Dalla giornata di domenica assisteremo all’approfondimento di un campo di alta pressione sul nord Italia. Le condizioni resteranno dunque immutate fino almeno a metà settimana prossima. Domenica 28 marzo 2021 Tempo Previsto: cieli nuvolosi o poco nuvolosi al mattino specie in pianura. Dal pomeriggio schiarite più ampie sia sui monti sia al piano.: minime in pianura comprese tra 7/9°C. Valori termici fino a 10/11°C nelle zone maggiormente urbanizzate. Massime in pianura comprese tra 17/19°C. Lunedì 29 marzo 2021 Tempo Previsto: al mattino qualche leggera foschia sulle zone di bassa pianura. Durante il giorno cieli sereni o poco nuvolosi per locali velature.: ...