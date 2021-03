I viaggi di Matteo Renzi: ora è in Bahrain per il Gp di Formula 1 (Di domenica 28 marzo 2021) Forse, ormai, l’Italia gli sta stretta. Per questo, a pochi giorni di distanza dal suo viaggio in Senegal, Matteo Renzi è volato di nuovo lontano dal Bel Paese. Stavolta la destinazione è il Bahrain, dove proprio quest’oggi è andato in scena il GP di Formula 1. Camicetta bianca, rosso in testa: il sole del Medio Oriente lo ha baciato fin troppo. Appare così nella foto pubblicata da Jean Todt, presidente della Fia: con loro c’è anche il principe ereditario Salman bin Hamad Al Khalifa, primo ministro del Bahrein. L’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi aveva annunciato che il suo tour in giro per il mondo sarebbe continuato, ma forse non ci si aspettava di vederlo in un evento di questo tipo. Ripreso prima nel paddock dalle telecamere di Sky, poi in foto nel tweet di ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) Forse, ormai, l’Italia gli sta stretta. Per questo, a pochi giorni di distanza dal suoo in Senegal,è volato di nuovo lontano dal Bel Paese. Stavolta la destinazione è il, dove proprio quest’oggi è andato in scena il GP di1. Camicetta bianca, rosso in testa: il sole del Medio Oriente lo ha baciato fin troppo. Appare così nella foto pubblicata da Jean Todt, presidente della Fia: con loro c’è anche il principe ereditario Salman bin Hamad Al Khalifa, primo ministro del Bahrein. L’ex presidente del Consiglioaveva annunciato che il suo tour in giro per il mondo sarebbe continuato, ma forse non ci si aspettava di vederlo in un evento di questo tipo. Ripreso prima nel paddock dalle telecamere di Sky, poi in foto nel tweet di ...

Advertising

sissiisissi2 : RT @Agenzia_Ansa: Matteo Renzi nel paddock in Bahrain assiste al Gp di F1. Polemiche per lo scatto pubblicato da Jean Todt sui social. Il l… - cigurt88 : RT @Agenzia_Ansa: Matteo Renzi nel paddock in Bahrain assiste al Gp di F1. Polemiche per lo scatto pubblicato da Jean Todt sui social. Il l… - Agenzia_Ansa : Matteo Renzi nel paddock in Bahrain assiste al Gp di F1. Polemiche per lo scatto pubblicato da Jean Todt sui social… - StefanoSabbioni : ...ma se sono viaggi di piacere Matteo D'Arabia quanto meno non dovrebbe rispettare la quarantena? - Gabriel73501778 : @Alessan14225205 @matteo_mfdj @Corriere Solo per motivi giustificati di lavoro. A meno che non vada per l'Italia (e… -