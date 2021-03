F1 e MotoGP oggi | orari gare | tv | programma | diretta | differite TV8

Leggi su oasport

(Di domenica 28 marzo 2021) Prima vera grande domenica di motori del 2021 quest’, 28 marzo, per gli appassionati di Formula 1 e. La massima categoria globale delle quattro ruote è di scena a Sakhir per il Gran Premio del Bahrain, mentre la classe regina (insieme a Moto2 e Moto3) del Motomondiale scende in pista a Losail per il Gran Premio del Qatar. Per entrambi i campionati si tratta del round inaugurale della nuova stagione. Gli appassionati italiani di motorsport possono sognare in grande specialmente in, con Francesco Bagnaia in pole position e la coppia Yamaha Petronas formata da Valentino Rossi e Franco Morbidelli in piena lotta per il podio. Obiettivo top3 vicino ma molto difficile da raggiungere invece per la Ferrari, con Charles Leclerc che andrà comunque a caccia dell’impresa scattando dalla quarta piazza in seconda fila alle spalle ...