Covid, Speranza: “Pass per viaggiare nella Ue, l’estate sarà diversa”. Vaccini: presto l’obbligo per i sanitari (Di domenica 28 marzo 2021) Con l’ingresso nel mese di aprile l’Italia si attende una forte accelerazione della campagna vaccinale. Siamo oggi a circa 250mila somministrazioni al giorno: ancora poche rispetto al mezzo milione preventivato dal Governo Draghi. E il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un’intervista al Messaggero spiega: “Confido in un’estate diversa dai giorni che stiamo vivendo ora”. Come annunciato nei giorni scorsi da Mario Draghi, presto arriverà l’obbligo di vaccinazione anti Covid per i sanitari negli ospedali. Il Green Pass per le vacanze all’estero Roberto Speranza ragiona che “si sta lavorando ad un green Pass connesso prima di tutto alle vaccinazioni. Ci sarà un confronto serrato sulle modalità attuative, ma penso ... Leggi su velvetmag (Di domenica 28 marzo 2021) Con l’ingresso nel mese di aprile l’Italia si attende una forte accelerazione della campagna vaccinale. Siamo oggi a circa 250mila somministrazioni al giorno: ancora poche rispetto al mezzo milione preventivato dal Governo Draghi. E il ministro della Salute, Roberto, in un’intervista al Messaggero spiega: “Confido in un’estatedai giorni che stiamo vivendo ora”. Come annunciato nei giorni scorsi da Mario Draghi,arriveràdi vaccinazione antiper inegli ospedali. Il Greenper le vacanze all’estero Robertoragiona che “si sta lavorando ad un greenconnesso prima di tutto alle vaccinazioni. Ciun confronto serrato sulle modalità attuative, ma penso ...

