Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2020-2021 | vince Halvor Egner Granerud davanti a Eisenbichler | Stoch e Ryoyu Kobayashi

Si è conclusa la Coppa del Mondo di salto con gli sci per l'edizione 2020-2021. L'ha vinta, con largo anticipo, il norvegese Halvor Egner Granerud, protagonista assoluto lungo tutta la stagione con 11 vittorie e un dominio impossibile, nel complesso, da contrastare. Secondo posto più che meritato per il tedesco Markus Eisenbichler, ancora nel ruolo di rivale senza gloria, mentre conclude terzo il polacco Kamil Stoch, vittorioso però nell'appuntamento con i Quattro Trampolini, per un altro pezzo di storia da lui costruito. Al quarto posto c'è l'uomo che, insieme a Karl Geiger, ha invece dominato lo scenario di volo: Ryoyu Kobayashi, diventato davvero pericoloso per tutti soprattutto ...

