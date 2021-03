Cassano su “Speravo de morì prima”: «Totti sembra Perin. Ed io non sono così» (Di domenica 28 marzo 2021) Antonio Cassano dice la sua sulla serie TV su Totti “Speravo de morì prima” e sulla realizzazione del suo personaggio Antonio Cassano, alla BOBOTV su Twitch, ha parlato di “Speravo de morì prima“, la serie su Francesco Totti. ATTORI – «L’attrice che fa Ilary più o meno le somiglia, ma Totti invece sembra Perin. Poi il Pupone non è così: lo hanno fatto passare come uno che parlava sempre, invece lui non parlava quasi mai». IL SUO PERSONAGGIO – «prima di tutto non somiglia a me. La realtà, poi, non c’entra niente con la serie. Ci vogliono 10 anni per raccontare quello che ho fatto a Roma e quello che si è fatto a Roma. Quando lui ha ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021) Antoniodice la sua sulla serie TV sude” e sulla realizzazione del suo personaggio Antonio, alla BOBOTV su Twitch, ha parlato di “de“, la serie su Francesco. ATTORI – «L’attrice che fa Ilary più o meno le somiglia, mainvece. Poi il Pupone non è: lo hanno fatto passare come uno che parlava sempre, invece lui non parlava quasi mai». IL SUO PERSONAGGIO – «di tutto non somiglia a me. La realtà, poi, non c’entra niente con la serie. Ci vogliono 10 anni per raccontare quello che ho fatto a Roma e quello che si è fatto a Roma. Quando lui ha ...

