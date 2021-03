A Bola duro per il gol non dato a Ronaldo | «Senza VARgogna»

(Di domenica 28 marzo 2021) Il gol non concesso a Cristianocontro la Serbia ha mansu tutte le furie l’opinione pubblica in Portogallo: la prima pagina de AL’incredibile gol del 3-2 non concesso a Cristianonella partita con la Serbia ha fatto il giro del mondo. Il tiro del portoghese aveva nettamente varcato la linea di porta ma né il direttore di gara né i suoi assistenti se ne sono resi conto. Lapidaria la prima pagina di oggi di A, dal titolo “SEM VARGONHA“, “”. Si polemizza sulla mancanza di Var e Goal Line Technology nelle partite di qualificazione ai Mondiali. CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Advertising

ManuelRojasRod4 : RT @Manuelrojasrod: Sammy, sin bate con colcho, le da duro a la bola. - Manuelrojasrod : Sammy, sin bate con colcho, le da duro a la bola. -

Ultime Notizie dalla rete : Bola duro

Il Mattino

Il gol non concesso a Cristiano Ronaldo contro la Serbia ha mandato su tutte le furie l'opinione pubblica in Portogallo: la prima pagina de A ...... pubblica una foto di Ronaldo sconsolato con la testa tra le mani: 'L'anno piùdi Cristiano: è ... Dal Portogallo 'A' esalta la serata del Porto: 'Bravissimi. I 'dragoes' eliminano la Juve in ...Il gol non concesso a Cristiano Ronaldo contro la Serbia ha mandato su tutte le furie l'opinione pubblica in Portogallo: la prima pagina de A Bola ...