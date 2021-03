Volley, Serie A1 femminile 2020/2021: Novara supera Perugia 3-1 in gara-1 dei quarti Playoff (Di sabato 27 marzo 2021) Vittoria in rimonta per l’Igor Gorgonzola Novara, che in gara-1 dei quarti di finale dei Playoff di Serie A1 2020/2021 ha battuto la Bartoccini Fortinfissi Perugia con il punteggio di 3-1 (18-25, 25-22, 25-20, 25-17). Un successo più sofferto del previsto, ma dopo un primo set davvero sottotono le piemontesi hanno alzato il livello e l’impressione è stata quella di una superiorità piuttosto netta. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE Playoff Serie A1 2020/2021: I RISULTATI L’inizio di partita sorride a Perugia, che con Ortolani e Carcaces trova percentuali importanti. Il primo set inizia nel segno del grande equilibrio fino al 10-10, ma poi arriva un parziale incredibile da ... Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) Vittoria in rimonta per l’Igor Gorgonzola, che in-1 deidi finale deidiA1ha battuto la Bartoccini Fortinfissicon il punteggio di 3-1 (18-25, 25-22, 25-20, 25-17). Un successo più sofferto del previsto, ma dopo un primo set davvero sottotono le piemontesi hanno alzato il livello e l’impressione è stata quella di una superiorità piuttosto netta. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACEA1: I RISULTATI L’inizio di partita sorride a, che con Ortolani e Carcaces trova percentuali importanti. Il primo set inizia nel segno del grande equilibrio fino al 10-10, ma poi arriva un parziale incredibile da ...

Advertising

sportface2016 : #Volley Vittoria di #Novara su #Perugia in gara-1 dei Playoff di Serie A1 femminile - IdeawebTV : VOLLEY SERIE B2/F LIVE: big-match Libellula Nerostellata vs Normac AVB Genova 0-3 (24-26, 23-25, 23-25)… - RubInVolley : Serie CF : cede sul finale per 15-11 il tie-break. Porta a casa un punto da Rimini capolista #volleyball #volley… - RubInVolley : Serie CF : 25-23 per Rimini e si va al tie-break #volleyball #volley #rubiconeinvolley #iotiforubicone… - IdeawebTV : VOLLEY SERIE B2/F LIVE: big-match Libellula Nerostellata vs Normac AVB Genova 0-2 (24-26, 23-25). SEGUI LA DIRETTA!… -