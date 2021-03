Viola Davis: «Michelle Obama sono io» (Di sabato 27 marzo 2021) «Avevo cinque anni, e mia sorella Diane, che non conoscevo ancora – era cresciuta con la nonna nella Carolina del Sud, dove aveva il gabinetto in casa (sorride) – era tornata a vivere con noi. Appena arrivata, si guardò intorno, notò l’appartamento povero, mi piantò gli occhi addosso e mi fece: «Viola, ma tu chi vuoi diventare? Chi vuoi essere?». Non mi chiese – banalmente – se sognavo di diventare un veterinario, un dottore; piuttosto il suo era un secco: «Cos’è che vuoi, Viola?». Era una domanda di enorme peso: mi scoppiò nella mente e nel cuore lasciandoci una voragine, un buco immenso. Per me quello fu il primo accenno al fatto che esistesse qualcosa di più grande e rilevante oltre la porta di casa. Tuttavia da sola, senza un alleato straordinario, o un grande sostegno spirituale, non ce l’avrei mai fatta. Dovevo, insomma, imparare a credere in ... Leggi su iodonna (Di sabato 27 marzo 2021) «Avevo cinque anni, e mia sorella Diane, che non conoscevo ancora – era cresciuta con la nonna nella Carolina del Sud, dove aveva il gabinetto in casa (sorride) – era tornata a vivere con noi. Appena arrivata, si guardò intorno, notò l’appartamento povero, mi piantò gli occhi addosso e mi fece: «, ma tu chi vuoi diventare? Chi vuoi essere?». Non mi chiese – banalmente – se sognavo di diventare un veterinario, un dottore; piuttosto il suo era un secco: «Cos’è che vuoi,?». Era una domanda di enorme peso: mi scoppiò nella mente e nel cuore lasciandoci una voragine, un buco immenso. Per me quello fu il primo accenno al fatto che esistesse qualcosa di più grande e rilevante oltre la porta di casa. Tuttavia da sola, senza un alleato straordinario, o un grande sostegno spirituale, non ce l’avrei mai fatta. Dovevo, insomma, imparare a credere in ...

