Terremoto oggi in Adriatico centrale | magnitudo 5 6

(Di sabato 27 marzo 2021)inalle 14.47, di5.6 a una profondità di 5 chilometri, secondo i dati dell' Ingv . E' stata avvertita in molte regioni del Centro Sud, in particolare ...

Corriere : ?????? Terremoto a Bari, scossa di 5,9 avvertita fino a Napoli - SkyTG24 : Terremoto, scossa di magnitudo 2.2 nel parco dell'Etna - Fata_Turch : Italia fragile. #Terremoto - LucaVettraino : Terremoto, avvertita scossa di magnitudo 5.9 sulla Costa Adriatica - rosadineve : Epicentro Mar Adriatico molto in profondità circa ,60 Km di magnitudo 5.9 -

in Adriatico centrale alle 14.47, di magnitudo 5.6 a una profondità di 5 chilometri, secondo i dati dell' Ingv . E' stata avvertita in molte regioni del Centro Sud, in particolare ...Ilè stato avvertito distintamente in diverse regioni - Puglia, Abruzzo, Campania e Lazio. Molta la paura e le segnalazioni sui social provenienti, tra le altre città, da Bari , San ...Forte scossa di terremoto nel pomeriggio: l’epicentro si trova, secondo i primi dati, nel mare Adriatico, a nord del Gargano ...Terremoto magnitudo 5.6 gradi scala Richter oggi nel Mar Adriatico, Ingv ultime notizie: epicentro a 60 km dal Gargano, nessun danno segnalato.