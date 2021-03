Stanotte torna l'ora legale, lancette avanti di un'ora (Di sabato 27 marzo 2021) AGI - Questa notte scatta l'ora legale, entrerà in vigore alle 2 di domenica 28 marzo quando occorrerà mettere le lancette avanti di sessanta minuti. L'ora legale sarà in vigore per sette mesi, fino alle 3 di domenica 31 ottobre 2021. Si dormirà, quindi, un'ora di meno ma le giornate si allungheranno con più luce la sera. Con lo spostamento delle lancette degli orologi un'ora in avanti, nei prossimi 7 mesi in Italia avremo impatti positivi per il sistema energetico dal punto di vista elettrico, ambientale ed economico. Secondo Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, nel 2020 i benefici dell'ora legale hanno determinato un risparmio pari a 400 milioni di kWh, ovvero la stessa quantità di consumo medio annuo di elettricità di ... Leggi su agi (Di sabato 27 marzo 2021) AGI - Questa notte scatta l'ora, entrerà in vigore alle 2 di domenica 28 marzo quando occorrerà mettere ledi sessanta minuti. L'orasarà in vigore per sette mesi, fino alle 3 di domenica 31 ottobre 2021. Si dormirà, quindi, un'ora di meno ma le giornate si allungheranno con più luce la sera. Con lo spostamento delledegli orologi un'ora in, nei prossimi 7 mesi in Italia avremo impatti positivi per il sistema energetico dal punto di vista elettrico, ambientale ed economico. Secondo Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, nel 2020 i benefici dell'orahanno determinato un risparmio pari a 400 milioni di kWh, ovvero la stessa quantità di consumo medio annuo di elettricità di ...

