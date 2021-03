Roma, venerdì sera in barba ai divieti: feste clandestine e clienti ai tavoli dei bar (Di sabato 27 marzo 2021) La zona rossa sembra non voler proprio fermare i “venerdì sera”, impegnando ogni weekend sempre più Carabinieri delle Stazioni di Roma. Proprio nella serata di ieri i militari hanno bloccato ben due feste e poi rilasciato sanzioni al titolare di un bar. Il primo party clandestino è stato fermato grazie alla segnalazione dei vicini di uno stabile in via Arnaldo Canepa. I residenti hanno infatti comunicato ai Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato che sentivano musica e voci provenire da un appartamento, così i militari, insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile Roma, si sono recati sul posto. I militari hanno così bussato alla porta, sorprendendo 6 persone – tra cui due minorenni – che stavano dando vita ad una festa. Per tutti è scattata la prevista sanzione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 marzo 2021) La zona rossa sembra non voler proprio fermare i “”, impegnando ogni weekend sempre più Carabinieri delle Stazioni di. Proprio nellata di ieri i militari hanno bloccato ben duee poi rilasciato sanzioni al titolare di un bar. Il primo party clandestino è stato fermato grazie alla segnalazione dei vicini di uno stabile in via Arnaldo Canepa. I residenti hanno infatti comunicato ai Carabinieri della StazioneMontespaccato che sentivano musica e voci provenire da un appartamento, così i militari, insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile, si sono recati sul posto. I militari hanno così bussato alla porta, sorprendendo 6 persone – tra cui due minorenni – che stavano dando vita ad una festa. Per tutti è scattata la prevista sanzione ...

