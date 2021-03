Proteste in Myanmar, la polizia spara sui manifestanti: diverse le vittime (Di sabato 27 marzo 2021) Non si fermano le Proteste in Myanmar. La polizia spara sui manifestanti. Almeno 400 le vittime. Diversi i feriti. ROMA – Non si fermano le Proteste in Myanmar. Da giorni ormai migliaia di persone scendono in piazza per manifestare contro il colpo di stato. Il bilancio è di oltre 400 morti e diversi feriti. Tra le vittime, secondo le ultime notizie del Guardian, anche un bambino di 5 anni. Proteste in Myanmar, diciotto morti Domenica 28 febbraio i manifestanti si sono dati appuntamento i diverse città per continuare la loro dimostrazione contro il colpo di stato da parte dei militari. Non è mancata la tensione con le forze dell’ordine locali. La ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 marzo 2021) Non si fermano lein. Lasui. Almeno 400 le. Diversi i feriti. ROMA – Non si fermano lein. Da giorni ormai migliaia di persone scendono in piazza per manifestare contro il colpo di stato. Il bilancio è di oltre 400 morti e diversi feriti. Tra le, secondo le ultime notizie del Guardian, anche un bambino di 5 anni.in, diciotto morti Domenica 28 febbraio isi sono dati appuntamento icittà per continuare la loro dimostrazione contro il colpo di stato da parte dei militari. Non è mancata la tensione con le forze dell’ordine locali. La ...

