MotoGP su TV8, GP Qatar 2021: orari, programma in chiaro, differita e diretta qualifiche (Di sabato 27 marzo 2021) Archiviata la prima giornata di prove libere, da oggi si comincia a fare maledettamente sul serio in quel di Losail con le qualifiche del Gran Premio del Qatar, round inaugurale del Motomondiale 2021. Chi sarà il primo pole-man dell’anno in MotoGP? I favoriti principali, alla luce dei riscontri raccolti nei test e nelle free practice di ieri, sono le Ducati ufficiali e la Yamaha di Fabio Quartararo. LA diretta LIVE DI FP3, FP4 E qualifiche DEL GP DEL Qatar DI MotoGP ALLE 13.15, 17.20 E 18.00 Jack Miller e Francesco Bagnaia, nuova coppia del Team Factory di Borgo Panigale, ha impressionato positivamente soprattutto sul giro secco e potrebbe anche occupare due dei tre posti a disposizione in prima fila sulla griglia di partenza di domani. I distacchi ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Archiviata la prima giornata di prove libere, da oggi si comincia a fare maledettamente sul serio in quel di Losail con ledel Gran Premio del, round inaugurale del Motomondiale. Chi sarà il primo pole-man dell’anno in? I favoriti principali, alla luce dei riscontri raccolti nei test e nelle free practice di ieri, sono le Ducati ufficiali e la Yamaha di Fabio Quartararo. LALIVE DI FP3, FP4 EDEL GP DELDIALLE 13.15, 17.20 E 18.00 Jack Miller e Francesco Bagnaia, nuova coppia del Team Factory di Borgo Panigale, ha impressionato positivamente soprattutto sul giro secco e potrebbe anche occupare due dei tre posti a disposizione in prima fila sulla griglia di partenza di domani. I distacchi ...

Advertising

dianatamantini : MOTOGP - Secondo giorno in Qatar, chi si prenderà la prima pole dell'anno in Moto3, Moto2 e MotoGP? Tutti gli orari… - corsedimoto : MOTOGP - Secondo giorno in Qatar, chi si prenderà la prima pole dell'anno in #Moto3, #Moto2 e #MotoGP? Tutti gli or… - DenisDecorte : Che guardare stasera?? Nazionale #under21? Differita su tv8 delle qualifiche della #motogp? #SerbiaPortogallo?… - zazoomblog : Motogp oggi in tv orari Gp Qatar: dove vedere tutto in diretta e in differita (Sky Dazn e Tv8) - #Motogp #orari… - infoitsport : F1 e MotoGP oggi: orari qualifiche, tv, programma, streaming TV8, Sky e DAZN -