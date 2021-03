Advertising

orizzontescuola : Mobilità docenti 2021, dottorato di ricerca: punteggio titolo, valutazione servizio e continuità - infoitinterno : Mobilità docenti, ma il Ministero non può bloccarla con atto unilaterale - GaProfgio : RT @orizzontescuola: Allarme blocco mobilità docenti, M5S chiede a Bianchi di firmare l’ordinanza con urgenza per avviare le domande https:… - TecnicaScuola : Mobilità docenti bloccata: nessuna rassicurazione dal Ministero -- - TecnicaScuola : Mobilità docenti e assunzione precari nell’agenda del ministro Bianchi -- -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti

Orizzonte Scuola

Naturalmente sono rumors che però hanno creato non poco panico tra ie gli ATA, interessati per il prossimo anno scolastico allaterritoriale e a quella professionale, visto anche il ...C'è poi l'ipotesi di un emendamento sulla questione del vincolo quinquennale per ladei, ma in queste ore stanno affiorando dubbi sulla possibilità di inserire nel decreto una norma ...