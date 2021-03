LIVE Moto2, GP Qatar 2021 in DIRETTA: Aron Canet svetta in FP3, Sam Lowes controlla la combinata davanti a Marco Bezzecchi. Alle 16.25 per la Q1 (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.02 Aron Canet è il migliore della FP3 della Moto2 davanti a Joe Roberts. Fabio Di Giannantonio è terzo davanti a Celestino Vietti. 13.00 Bandier a scacchi! Ultimi giri per tutti! 12.59 Scivolata per Marcos Ramirez, mentre Barry Baltus è stato portato al medical center per un controllo dopo la scivolata in curva 1. 12.57 Aron Canet (Aspar Team) firma il miglior crono in classifica in 2.00.559. Roberts, Di Giannantonio e Vietti inseguono lo spagnolo. Questi riferimenti riguardano la FP3. 12.56 Joe Roberts (Italtrans) sale al comando della classifica generale davanti a Fabio Di Giannantonio (Gresini). Attenzione a Canet che si sta ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.02è il migliore della FP3 dellaa Joe Roberts. Fabio Di Giannantonio è terzoa Celestino Vietti. 13.00 Bandier a scacchi! Ultimi giri per tutti! 12.59 Scivolata pers Ramirez, mentre Barry Baltus è stato portato al medical center per un controllo dopo la scivolata in curva 1. 12.57(Aspar Team) firma il miglior crono in classifica in 2.00.559. Roberts, Di Giannantonio e Vietti inseguono lo spagnolo. Questi riferimenti riguardano la FP3. 12.56 Joe Roberts (Italtrans) sale al comando della classifica generalea Fabio Di Giannantonio (Gresini). Attenzione ache si sta ...

Advertising

giovannizam : #MotoGP finite #FP3 di #Moto3 e #Moto2, fra poco in pista la MotoGP #QatarGP : aggiornamenti in diretta su @Moto_it… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 | Gp Qatar FP2: @SamLowes22 al comando, @Marco12_B è secondo - - motograndprixit : #Moto2 | Gp Qatar FP2: @SamLowes22 al comando, @Marco12_B è secondo - - zazoomblog : LIVE Moto2 Prove libere GP Qatar in DIRETTA: si parte con la FP2 Marco Bezzecchi sfida ancora Sam Lowes - #Moto2… - OA_Sport : LIVE #Moto2, Prove libere GP Qatar in DIRETTA: si parte con la FP2, Marco #Bezzecchi sfida ancora Sam #Lowes… -