LIVE – Bari-Paganese 2-0, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di sabato 27 marzo 2021) La DIRETTA LIVE di Bari-Paganese, match valevole per la trentatreesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci da un solo punto nelle ultime quattro partite, sono in crisi ed hanno un disperato bisogno di tornare al successo per non perdere terreno dalle rivali; i campani, dal canto loro, vanno a caccia di preziosi punti salvezza che in questo momento della stagione potrebbe rivelarsi decisivi. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 27 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali Bari (4-2-3-1): Frattali; Semenzato, Di Cesare, Minelli, Perrotta; Bianco, De Risio; Marras, Mercurio, ... Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) Ladi, match valevole per la trentatreesima giornata delC di. I padroni di casa, reduci da un solo punto nelle ultime quattro partite, sono in crisi ed hanno un disperato bisogno di tornare al successo per non perdere terreno dalle rivali; i campani, dal canto loro, vanno a caccia di preziosi punti salvezza che in questo momento della stagione potrebbe rivelarsi decisivi. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 27 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali(4-2-3-1): Frattali; Semenzato, Di Cesare, Minelli, Perrotta; Bianco, De Risio; Marras, Mercurio, ...

Advertising

juventusfc : #JuventusWomen | Le convocate per #JuvePinkBari ?? - Puglia_in : Le formazioni ufficiali e la diretta di Bari-Paganese - Domenico1oo777 : RT @juventusfc: #JuventusWomen | Le convocate per #JuvePinkBari ?? - PrinceOfXtreme : RT @juventusfc: #JuventusWomen | Le convocate per #JuvePinkBari ?? - MattiaGiovi : RT @juventusfc: #JuventusWomen | Le convocate per #JuvePinkBari ?? -